Após cobranças, secretário da Educação de SP diz que receberá sindicato dos professores

Nesta semana, a Apeoesp divulgou documento em que relata "uma conjuntura adversa", com "um governo bolsonarista" que tem à frente da Educação "um secretário de viés privatista e que até o momento não se dispôs a conversar com nossa entidade".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário da Educação do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Renato Feder, diz que até a semana que vem abrirá diálogo com a Apeoesp (sindicato dos professores), que o cobrou por não ter recebido a entidade desde que tomou posse.

