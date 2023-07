Após ciclone, Santa Catarina tem neve e temperaturas abaixo de zero

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A madrugada desta sexta-feira (14), após a passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil, teve temperaturas abaixo de zero grau e registro de neve na serra de Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de sol com temperatura baixa neste final de semana. Na segunda-feira (17), deve voltar a chover com pouca intensidade.

Conforme o Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC), o fenômeno foi registrado de madrugada em São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra.

A temperatura mínima em SC nesta madrugada foi em Urupema, onde fez -0,6°C, mesmo pela manhã a temperatura continuava gélida, em zero grau. Em São Joaquim, onde nevou, fez 0,8 °C.

É a segunda vez que neva no ano em SC, a primeira neste inverno. Em 20 de abril, nevou em Bom Jardim da Serra. Em novembro passado, houve neve fora de época.

Segundo o Ciram, não está previsto que o fenômeno se repita nos próximos dias, em razão da alta umidade. A temperatura, todavia, se mantém em baixa com previsão de geada em diversas regiões, do oeste catarinense às regiões serranas do planalto.

O Inmet emitiu alerta laranja válido até as 10h de sábado para queda acentuada de temperatura (superior a 5 graus) em praticamente metade do Brasil, do Acre ao sul de Minas Gerais, passando por estados como Goiás e Mato Grosso e todos ao sul deles.

No litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo há alerta amarelo para rajadas de vento.