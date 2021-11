Após calorão, frente fria derruba temperatura e traz chuva a SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dias de calor intenso, o estado de São Paulo deve ter chuva e temperaturas mais baixas no começo desta semana.

Desde as 11h desta segunda-feira (29), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou o estado, incluindo a capital, em perigo potencial para as chuvas intensas.

Segundo o órgão nacional existe possibilidade de chuva que varie entre 20 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia. Também são esperados ventos intensos, que possam atingir entre 40 e 100 km/h, a depender da região.

O alerta é válido até as 11h desta terça (30). Ainda de acordo com o Inmet, durante esse período, é preciso ter cuidado com descargas elétricas e atenção para "estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos."

"Esses sistemas, geralmente trazem impacto, porque promovem a convergência do ar mais quente do Norte que se encontra com o ar frio do Sul", afirma Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet, sobre a formação das fortes chuvas que estão previstas para o estado.

O Climatempo reforça que, além da capital paulista, não estão descartados temporais pontuais em áreas da região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, região de Campinas e norte paulista.

O instituto explica que, após uma segunda quente em todo o estado, ao longo desta terça (30) a temperatura não deve subir tanto por causa do excesso de nuvens e da chuva. Estão previstas mínima de 18°C e máxima de 23°C.

Na quarta-feira (1º), o ar seco deve voltar a ganhar força pelo estado, e as condições de tempo estáveis devem retornar. Ainda assim, as temperaturas ficam amenas até o fim da semana, com máximas variando entre 24°C e 26°C.

"No final de semana, o sol brilha forte, volta a predominar e faz calor. Não há previsão de chuva", afirma Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

No sábado, na capital paulista, a mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 26 °C. Já no domingo as temperaturas variam entre 16°C e 24°C.