Após ataque, Fleury restabelece agendamentos online de exames

Além da própria equipe de tecnologia do Fleury, trabalham no ataque (e restabelecimento dos serviços) empresas como a IBM, Microsoft, PWC, entre outras.

Segundo o Fleury, o sistema já funciona normalmente para o Hospital Sírio-Libanês, para o BP (Beneficência Portuguesa), para o A.C.Camargo Cancer Center, para o Hospital Santa Catarina e para a Casa de Saúde São José (RJ). Ao todo, o Fleury atende 29 hospitais e afirma que o restabelecimento do sistema para as demais unidades de saúde ocorrerá nos próximos dias.

