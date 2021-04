Após 2 meses fechados, parques aquáticos de Olímpia, em SP, reabrem em busca de turistas

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um decreto publicado nesta quarta-feira (28) permitirá a reabertura, a partir de sábado (1º), dos parques aquáticos de Olímpia (a 438 km de São Paulo), destino turístico impulsionado por suas águas termais que antes da pandemia chegou a atrair ao ano 3 milhões de turistas.

Com 23 mil leitos em sua rede hoteleira, para uma cidade que tem 55 mil habitantes, Olímpia aposta que a retomada, feita com restrições devido à pandemia da Covid-19, possa significar também o retorno do turista e dos investimentos no setor, que chegou a ficar fechado por seis meses no ano passado.

De todos os turistas que a cidade recebe, 56% são paulistanos ou da Grande São Paulo, conforme dados da prefeitura.

Com isso, os parques aquáticos Thermas dos Laranjais, que chegou a ter 2 milhões de visitantes por ano antes das restrições causadas pelo novo coronavírus, e Hot Beach, que fechou 2019 com cerca de 600 mil visitas, poderão funcionar após um novo hiato, desta vez de dois meses, provocado pela fase emergencial determinada pelo governo do estado.

Com capacidade para atender 20 mil visitantes por dia, o Thermas poderá abrir para 5.000, conforme o decreto do prefeito Fernando Cunha (PSD), 64, que estabelece o limite de pessoas em 25% da capacidade.

Já o Hot Beach, que comporta 8.000 visitantes por dia, poderá receber 2.000.

Setores como quadras esportivas e saunas devem seguir fechados. Atividades de recreação, que reuniam grupos de dezenas de crianças, também estão sendo restringidas.

"Apesar de ser um retorno gradual, ainda tímido, temos uma perspectiva otimista porque as pessoas anseiam por atividades de lazer. Além disso, temos condições favoráveis, tendo em vista que os atrativos locais são ao ar livre e estudos apontam que o tratamento da água das piscinas com cloro é capaz de inativar o vírus, minimizando o risco de transmissão", disse o prefeito.

O decreto permite a abertura já no sábado, que é o que acontecerá no Thermas dos Laranjais, mas há quem tenha optado por postergar o reinício das atividades, como os empreendimentos ligados ao grupo Ferrasa.

O parque Hot Beach será reaberto na próxima quinta-feira (6). Já os resorts Hot Beach e Celebration reabrirão dias 7 e 8, respectivamente. No Thermas Park Resort & Spa, a abertura acontecerá nesta sexta-feira (30).

"A expectativa é que as pessoas, semelhante ao que ocorreu em outubro de 2020, depois de mais esta quarentena, estejam ávidas por viajar e retomem seus projetos. Estamos com todos os protocolos de segurança sanitária revisados tanto no parque aquático quanto nos nossos três resorts, e esperamos aumento gradual dos visitantes e hóspedes", disse o gerente-geral comercial do grupo, Marcos Bittencourt.

Segundo ele, para evitar aglomeração o parque segue sem bilheteria aberta, somente com vendas online no site e nas agências de viagem. A perspectiva da rede é receber muitos hóspedes por reabrir próximo ao Dia das Mães, data que habitualmente é forte para o turismo local, e por contar com clientes que já compraram pacotes ou ingressos nos meses de maio e junho.

Com o fechamento entre março e abril e o consequente sumiço dos turistas, a rede colocou a maioria dos empregados em férias coletivas e, posteriormente, suspendeu contratos de trabalho por 30 dias, mantendo o pagamento de 50% dos salários.

"Outra medida que adotamos é evitar cancelamentos de produtos já vendidos. Com este objetivo, o Hot Beach lançou campanha para remarcação de data para clientes que já haviam comprado ingressos e pacotes de hospedagem e conseguimos índices acima dos 90% de remarcação para data futura", afirmou Bittencourt.

No Thermas, as vendas também serão feitas somente pelo site ou por parceiros autorizados. No mesmo sábado, o parque seco Vale dos Dinossauros, que foi inaugurado em 2019, reabrirá as portas para a visitação das 38 réplicas de animais pré-históricos ao ar livre.

O prefeito disse ainda que tem reforçado a importância do cumprimento dos protocolos, que no caso dos parques aquáticos inclui o desafio de manter distanciamento nas piscinas. Além do limite no total de visitantes que os locais poderão receber, serão adotadas medidas como entrada única para as piscinas e redução de ocupantes nos toboáguas.