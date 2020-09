Aplicativos para resgatar mensagens deletadas no Whatsapp; veja

Mensagens apagadas no WhatsApp já podem ser recuperadas. Alguns aplicativos disponíveis apenas para Android conseguem resgatar mensagens de textos, áudios, vídeos mesmo depois de a pessoa apagar o conteúdo 'para todos', inclusive nos grupos.

O site TechTudo deu dicas de 5 aplicativos capazes de resgatar mensagens excluídas no WhatsApp. Confira;

1. Notification History

Pelo Notification History você consegue ler mensagens e ouvir áudios apagados para todos no WhatsApp, tanto nos chats privados quanto nos chats em grupo. Portanto, você só conseguirá ler mensagens apagadas se o conteúdo de notificações dos chats estiver ativo. Se você silencia conversas de grupos, por exemplo, não poderá ler o conteúdo excluído. O app, no entanto, não é capaz de recuperar fotos nem vídeos deletados.

2. WhatsRemoved+

O WhatsRemoved+ também funciona de maneira similar ao Notification History. A principal diferença do WhatsRemoved+ para outros apps capazes de recuperar mensagens excluídas é que ele também consegue resgatar arquivos de mídia como áudios, fotos e vídeos, além de mensagens deletadas em outras redes sociais como WhatsApp Business, Telegram, Messenger e Facebook.

3. Deleted Whats Message

O Deleted Whats Message também consegue recuperar mensagens, áudios e fotos excluídas pelo remetente no WhatsApp. O diferencial do aplicativo é que ele pode enviar notificações assim que o contato exclui uma mensagem do chat do mensageiro, facilitando a leitura do item excluído.

4. WAMR

O WAMR também permite recuperar todo o conteúdo excluído pelo remetente no WhatsApp. Pelo app, você pode ler mensagens excluídas, ouvir áudios apagados e acessar fotos e vídeos já deletados no mensageiro e em outros aplicativos, como o WhatsApp Business, Telegram, Instagram e YouTube, por exemplo.

5. Restory

O Restory consegue resgatar mensagens de texto e arquivos de mídia como fotos, vídeos e GIFs recebidos e posteriormente excluídos do WhatsApp. O app, no entanto, não consegue salvar arquivos de áudio e mensagens de voz em sua plataforma e, por isso, não é capaz de recuperá-los no Restory. No aplicativo, você consegue acessar as mensagens excluídas por seus contatos do mensageiro acessando a aba "Conversas", e as fotos, vídeos e GIFs ficam todos salvos da aba "Mídia".