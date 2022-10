Ao menos 6 pessoas morrem em acidente perto de Ouro Preto (MG)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete pessoas morreram no início da noite deste domingo (16) em um acidente no km 88 da BR-356 entre Ouro Preto e Itabirito, região central de Minas Gerais. Entre as vítimas estão duas crianças, de 2 e 7 anos, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu quatro carros e teria ocorrido após uma ultrapassagem proibida, em pista simples da rodovia, no sentido Belo Horizonte.

Seis pessoas morreram no local do acidente. As outras oito ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa de Ouro Preto, onde uma delas morreu. Duas delas estão em estado grave.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos na rodovia e foi liberado no fim da noite, de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Ouro Preto.

No sábado (15), também na BR-356, um casal morreu e as duas filhas, de 17 e 21 anos, ficaram feridas em acidente entre um carro e um caminhão.

O acidente aconteceu na altura do km 48 da rodovia, em Itabirito.

O motorista do carro, com placas de Paula Cândido (MG), perdeu o controle por causa de óleo espalhado na pista por outro veículo e bateu no caminhão. Todas as vítimas estavam no carro.