Ao menos 170 alunos e docentes relatam intoxicação após refeição em universidade no PR

"Solicitamos a toda a comunidade que continue participando ativamente do processo de monitoramento do RU, sendo que irregularidades devem ser reportadas utilizando o e-mail [email protected] ", finaliza nota.

Em nota, a UTFPR informou que tomou ciência das ocorrências nas sedes Centro e Ecoville. "Desde o primeiro relato, recebido em 18/05, a Comissão vem monitorando o ocorrido e verificando todos os detalhes narrados para que sejam tomadas as medidas cabíveis para que seja possível elucidar os fatos e apurar as responsabilidades, inclusive com a instauração de Processo Administrativo Sancionatório contra a empresa contratada", explicou a universidade.

A suspeita em relação ao refeitório veio mais tarde, quando ele começou a receber relatos de outros amigos que também haviam passado mal após comer no local. "Eu só almocei na terça-feira, mas quem almoçou mais vezes ficou ainda pior. Um professor nosso jantou na quinta-feira (19) e foi parar no hospital. Teve um caso de desmaio, muita gente foi para o soro".

