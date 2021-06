Ao lado de Doria, Nunes minimiza crise e cita vacinas para público de 47 a 49 anos na capital

Na terça, a prefeitura afirmou ter cobrado do estado o envio das doses, e o estado, por sua vez, pediu agilidade do Ministério da Saúde para mandar os imunizantes.

O governador João Doria (PSDB) seguiu na mesma linha. Ele disse que as relações são "as melhores, são fluídas, são integradas e são harmoniosas". "Pontualmente, podemos ter alguma circunstância como houve ontem. Mas isso não implica em nenhuma desarmonia", disse.

Após uma reunião com Doria na noite de terça (22), Nunes disse que a relação com o estado é a "melhor possível". "Estamos todos imbuídos em salvar as vidas", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta quarta-feira (23) que as vacinas recebidas e as previstas até o fim da semana são suficientes para vacinar o público da capital entre 47 e 49 anos.

