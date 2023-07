Anvisa registra novo produto para diagnóstico da febre maculosa

Segundo a agência reguladora, o produto utiliza a técnica de PCR, que permite a detecção do material genético de bactérias do gênero Rickettsia rickettsii, transmitida pela picada do carrapato-estrela.

O IBMP Biomol Rickettsiose é feito pelo IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná). Esse é o segundo produto para diagnóstico da doença registrado no Brasil.

