Anvisa recebe pedido para uso da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos

A CoronaVac foi aprovada para quem tem mais de 6 anos em janeiro —em seguida, o estado de São Paulo ampliou a imunização deste público. O ministério demorou a anunciar intenção de compra e os outros estados tiveram de usar o resto do estoque, guardado, para agilizar as aplicações.

De acordo com a agência, a análise técnica será feita "de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para esse público específico".

