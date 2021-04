Anvisa recebe pedido de uso emergencial de remédios contra a Covid-19

Segundo a agência americana, a terapia com anticorpos monoclonais pode ajudar os pacientes ambulatoriais a evitar a hospitalização e aliviar a carga no sistema de saúde. Esses medicamentos mostraram redução na hospitalização pela Covid-19.

A agência reguladora avaliará a solicitação da autorização para o uso emergencial e temporário de medicamento no prazo de até 30 dias. As primeiras 72 horas serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e verificar se os documentos necessários estão disponíveis.

