Anvisa proíbe venda e uso de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos

A agência reguladora alertou ainda aos profissionais de saúde que, ao realizarem atendimento de pacientes com quaisquer efeitos indesejáveis que possivelmente estejam relacionados com o uso de produtos para trançar e modelar os cabelos ou de outros produtos cosméticos, notifiquem o caso à Anvisa.

Segundo as informações disponíveis, os eventos ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina, ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.

