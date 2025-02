Anvisa proíbe venda de mais 47 pomadas de cabelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a venda de 47 pomadas capilares, usadas para fixar ou modelar cabelos. Os cosméticos foram proibidos por não atenderem às normas de segurança exigidas pela agência.

Essas pomadas foram registradas pelos fabricantes de forma simplificada, mas não atenderam às novas regras estabelecidas pela Anvisa em setembro de 2023. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 814/2023 estabelece normas para o registro e a notificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, incluindo as pomadas para fixar ou modelar cabelos.

Desde setembro de 2023, todas as novas pomadas capilares passaram a precisar de uma avaliação mais rigorosa pela agência. Antes, os fabricantes só precisavam notificar a Anvisa sobre o produto, sem uma análise detalhada. Agora, esse processo simplificado não é mais permitido para essa categoria.

A maioria dos itens proibidos descumpriu o artigo 5º da norma, que exigia que as empresas atualizassem os registros de produtos que haviam sido aprovados de forma simplificada antes de 15 de setembro de 2023. Elas tinham até 31 de dezembro de 2024 para apresentar informações essenciais, como a licença sanitária, a rotulagem correta e uma declaração de segurança assinada digitalmente.

Licença sanitária: um documento que comprova que o produto foi aprovado pelas autoridades de saúde ou, pelo menos, um comprovante de que a empresa pediu essa licença.

Rotulagem correta: a embalagem do produto precisa ter instruções claras sobre como usar, incluindo a quantidade certa e os avisos de segurança necessários.

Declaração de segurança: a empresa precisa enviar um documento, assinado digitalmente, garantindo que o produto é seguro para o uso.

Caso a empresa não seguisse essas exigências, o produto teria seu registro cancelado, conforme o artigo 6º da mesma norma. Ou seja, o produto não poderia mais ser vendido. A fabricação e venda de produtos que foram proibidos são consideradas infrações sanitárias. Isso pode levar a multas e outras penalidades, conforme a Lei nº 6.437/1977.

Confira a lista de produtos proibidos:

*

Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda

Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan

B&M Indústria, Comércio e Distribuição de Cosméticos Ltda-ME

Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men

Pomada Modeladora Capilar 3 em 1 Grecco Men

Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber

Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves

Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men

Chams Indústria de Cosméticos Ltda. - ME

Pomada Fixadora Glue Hair

Pomada Matte Maxi Farma

Pomada Efeito Seco Hair On

Forza Pomada Modeladora e Finalizadora Jan Rosê

Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan

Pomada Modeladora Matte L2K

Pomada Matte

Pomada Téia Hair On

Pomada Cera para Cabelo Nohraan

Pomada Matte Masculina

Pomada Efeito Água Saada

Pomada Matte Saada

Pomada Matte Uni Cosmetica

Pomada 6 Cilindros

Pomada Fixadora

Pomada Spider Web Nohraan

Pomada Branca Modeladora Devons

Pomada Speed Envoke

Pomada Efeito Teia

Pomada Efeito Água (Ressonante)

Pomada Modeladora Black Capitano

Agape Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda

Pomada Modeladora Molding Premium - Scolari Profissional

Pomada Modeladora Matte Dartagnan

Antônio Moreira da Silva - ME

Pomada Capilar Modeladora Floraminas

Conceito A Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda

Pomada Chappers Efeito Teia 130g

Alianza Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda EPP

Pomada Matte Fixação Alta Gambler

Aliyah Indústria Cosmética Ltda

Pomada Teia

B. F. Martins Ltda

Don Alcides Freak Show Pomada para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte

De Sirius Cosméticos Ltda - EPP

Pomada Fixadora Sculpt De Sírius

Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda ME

Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair

Cosmaidi Indústria de Cosméticos Ltda ME

Pomada Modeladora para Cabelos Awatã Efeito Seco 120gr.

+ Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda

Pomada Modeladora Efeito Matte Glum

Pomada Cabelo e Barba Efeito Seco Guilherme Mallagutti

Ultran Cosmetica Ltda

Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60g

Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 g

Pomada Modeladora Rehidratt Controle e Equilíbrio 60g

Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60g

Timage Indústria Comércio de Cosméticos Ltda - EPP

Pomada Modeladora - Coreto

Matte Extreme - X-Way Professional

Trezzo Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda

Pomada Fixadora Homens Vitiss

Agape Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda

Exosso.Dermal Booster Fluid - La Cutanée

JPG - Produtos Funcionais e Nutricionais Ltda

Dermamelan Intimate Post-Peel Neutralizing Spray

Dermamelan Intimate Gel

Dermamelan Intimate Peeling

Dermamelan Intimate Crystal Fiber Mask

Dermamelan Intimate Mask

Dermamelan Intimate Home Gel Cream

Dermavita Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Loção Pontual Peles Oleosas Biomelan Dermocosméticos

Renove Stril Fenzi Skin Dermocosméticos

Wealth Indústria e Comércio de Cosmeceuticos e Nutraceuticos Ltda-EPP

Sabonete Líquido de Argila Branca - Argiloterapia - Bothanica Mineral

Sabonete Líquido de Argila Preta - Argiloterapia - Bothanica Mineral

Rehair Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda

Máscara BTX Quiabo Tratamento Capilar - Youse Cosmetics

Em 2024, mais de 100 pomadas foram proibidas

Em fevereiro de 2024, a Anvisa anunciou a proibição de mais 109 pomadas capilares, totalizando 3.007 produtos desse tipo que tiveram a venda proibida no Brasil. Na época, a agência regulamentadora lançou um painel de consulta para facilitar a verificação de pomadas capilares autorizadas. A plataforma foi criada para ajudar os consumidores a identificar produtos seguros, especialmente com a proximidade do Carnaval.

O uso de produtos irregulares pode causar cegueira temporária (perda da visão por um período), ardência forte nos olhos, lacrimejamento excessivo, coceira, vermelhidão, inchaço nos olhos e dor de cabeça. Recomenda-se fazer um teste de alergia antes do uso, evitar o contato com os olhos e, em caso de acidente, lavar os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos.

Em dezembro de 2023, mais de 100 pessoas foram atendidas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, com queimaduras nos olhos após o uso desses produtos. A Anvisa reforça a importância de utilizar apenas produtos regularizados e seguir as orientações de segurança.