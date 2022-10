Anvisa negocia concurso de servidores passadas as eleições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passado o período eleitoral, o presidente da Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária), Antônio Barra Torres, vai retomar as conversas com o Ministério da Economia e da Saúde para realização do concurso de servidores.

Atualmente a agência conta com 1,6 mil funcionários, sendo que 600 já possuem 30 anos de serviço e já podem se aposentar. "Gente de muito valor, que poderia perfeitamente pedir as contas para se proteger da Covid-19, mas não o fez", ressalta. Desses, 470 trabalham em portos e aeroportos, ou seja, não puderam fazer home office, e alguns morreram.

Ainda não há definição sobre o número de servidores que seriam necessários, mas as avaliações internas apontam que, para atender toda demanda, o ideal seria um incremento de ao menos um quarto do quadro atual.

A realização do concurso já era uma prioridade de Barra Torres quando ele assumiu a Anvisa no final de 2019, mas a pandemia de coronavírus e, depois, as eleições, acabaram por interromper o processo.