Anvisa mantém proibição para comercialização de cigarros eletrônicos

No Canadá, que permitiu a comercialização em 2018, Jourdan afirmou na sua leitura que houve aumento alarmante no uso de crianças um ano após a liberação. Segundo ela, apenas a proibição de venda para menores de 18 anos não foi suficiente para proibir o consumo por jovens.

Em um deles, a psiquiatra Carolina Costa, integrante da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e outras Drogas, afirmou que existe a associação com sintomas depressivos e ansiosos tanto na abstinência quanto no uso contínuo dos dispositivos e da dependência da nicotina.

Nesta quarta, durante a votação do relatório parcial, a diretoria da Anvisa apresentou alguns vídeos com especialistas ou de envolvidos no tema.

De acordo com a agência, os próximos passos do processo serão a elaboração de proposta de texto normativo pela área técnica. Em seguida deverá ocorrer a apresentação da proposta de norma para a deliberação da diretoria colegiada e a decisão sobre abertura ou não de consulta pública.

