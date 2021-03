Anvisa flexibiliza aval a empresas para oferta de remédios usados na intubação de pacientes com Covid

"Os medicamentos manterão os padrões de qualidade, uma vez que a normativa não eximiu as empresas do atendimento às normas sanitárias vigentes, mas tão somente os flexibilizou. Importante destacar que a Anvisa executará ações de controle, monitoramento e fiscalização destes produtos", completa a nota.

Na prática, a medida isenta indústrias de ter que obter registro na agência para poderem ofertar desses medicamentos, usados em UTIs. Com isso, essas empresas precisam apenas notificar a Anvisa da oferta no mercado.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta sexta (19) resolução que flexibiliza o aval necessário para que empresas ofertem no mercado medicamentos usados para intubação de pacientes com Covid.

