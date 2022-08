Anvisa dispensa registro de vacinas e remédios contra varíola dos macacos para agilizar acesso

Até o momento, foram registrados 13 óbitos no mundo, sendo quatro na Nigéria, dois na Espanha, dois na República da África Central, um na Índia, um em Gana, um no Equador, um no Brasil e um no Peru, que ainda está em investigação.

Já há vacina aprovada em outros países. A FDA (Food and Drug Administration) tem a vacina Jynneos aprovada nos Estados Unidos desde 2019 com indicação para varíola e monkeypox, como também é conhecida a doença. Na Europa, a mesma vacina também está aprovada.

No Brasil, até o momento, não há medicamento ou vacina registrada com a indicação de tratamento ou prevenção da doença.

O modelo é semelhante ao adotado para as importações de vacina contra a Covid-19 via Covax Facility.

