Anvisa conclui investigação de óbito de adolescente e afirma que ele não está relacionado à vacina

"Até o momento, os achados apontam para a manutenção da relação benefício versus risco para todas as vacinas autorizadas no Brasil, ou seja, os benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos", aponta a agência.

O Cifavi (Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e Outros Imunobiológicos) da agência se reuniu com especialistas do estado de SP que conduziram a investigação do óbito da jovem de São Bernardo do Campo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.