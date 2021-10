Anvisa autoriza ampliação da validade de vacina da Janssen contra Covid

A validade de uma vacina é determinada por estudos de estabilidade, ou seja, a velocidade de degradação dos componentes, como estabilizantes e plataforma vacinal (um vírus atenuado, RNA viral etc.), com o tempo.

A Anvisa já tinha autorizado em junho deste ano a ampliação do prazo de validade do imunizante da Janssen. Naquele período a validade, que era de 3 meses, passou para 4,5 meses para fármacos armazenados em temperaturas de 2ºC a 8ºC.

