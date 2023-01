Anestesista é indiciado por mais dois crimes e Cremerj suspende registro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu nesta quinta-feira (26) mais um inquérito contra o médico colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo por estuprar e gravar pacientes sedadas. Com isso, ele foi indiciado por mais dois crimes: estupro de vulnerável e exercício ilegal da profissão.

Também nesta quinta, o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) aplicou uma interdição cautelar, suspendendo temporariamente o registro profissional do médico. A decisão, por unanimidade, impede que o colombiano exerça a medicina no Brasil.

De acordo com a investigação, à época do crime, em 2020, Andres não tinha registro no Cremerj.

"A medida é um recurso do Conselho para proteger a população e assegurar a boa prática médica no estado do Rio de Janeiro. Paralelamente a isso, o processo de Andres Carrillo está em andamento e corre em sigilo, seguindo todos os ritos obrigatórios do Código de Processo Ético-Profissional. As punições previstas em lei vão de advertência até cassação definitiva do registro", diz a nota do Conselho.

Na segunda-feira (23) ele já havia sido indiciado por estupro de vulnerável em um caso que aconteceu no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Hospital do Fundão, da UFRJ. Ainda há um terceiro inquérito em apuração na DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima).

As investigações contra Andres tiveram início em dezembro de 2022, quando a Polícia Civil recebeu informações do Sercopi (Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil) da Polícia Federal sobre um acervo de 20 mil arquivos de pornografia infantil nos computadores do médico, incluindo imagens de bebês com menos de um ano.

O UOL tenta contato com o advogado Mauro Fernandes da Silva, que representa o profissional de saúde. Caso a defesa do investigado queira se manifestar, esta nota será atualizada.