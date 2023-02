Andaime é arrastado por temporal e operários ficam pendurados em prédio em GO

De acordo com a Climatempo, nesta sexta-feira há 90% de possibilidade de chuva na capital, com temperatura entre 20ºC e 30ºC. A sexta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram dois trabalhadores pendurados no andaime de um prédio em construção em meio às fortes chuvas e ventania. Nas filmagens é possível ouvir gritos e outros trabalhadores observando e tentando ajudar os colegas no andaime.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.