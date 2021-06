Análise inicial do Ministério da Saúde prevê três parâmetros em estudo sobre retirada de máscaras

Já em visita ao Rio Grande do Norte na quinta-feira (24), Bolsonaro não só não usou a proteção, como chegou a abaixar a máscara de uma criança de colo ao cumprimentar apoiadores e também incentivou uma menina de 10 anos a retirar a sua proteção contra a Covid-19 durante um ato oficial do governo.

Desde que assumiu o cargo, o ministro da Saúde tem reforçado em discursos a necessidade do uso de máscaras. Ao mesmo tempo, porém, Queiroga tem evitado se contrapor diretamente ao presidente quando questionado sobre a postura do chefe, que frequentemente vai a eventos sem o uso da proteção.

"O que vimos é que, nos locais onde já houve a flexibilização, o que os especialistas apontam é que essas são as três variáveis que devem ser observadas", afirma ele. "Mas ainda é muito prematuro dizer quando vai acontecer. A recomendação do Ministério da Saúde ainda é a utilização das medidas não farmacológicas, como máscaras, distanciamento físico e higienização das mãos".

"Isso foi uma primeira análise que a área técnica fez com base na revisão da literatura, e identificou que esses são basicamente os três parâmetros observados para a flexibilização dessas medidas, que é o percentual de ocupação dos leitos, o cenário epidemiológico, com a curva de contágio, e o avanço da vacinação", afirmou à Folha.

"O presidente acompanha o cenário internacional e vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras, e me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil", disse. "Então vamos atender a essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em relação a pesquisas", completou à época, em tentativa de amenizar críticas.

Na época, logo após a fala do presidente, o ministro disse que o país precisava avançar na vacinação para adotar a medida. Em seguida, porém, confirmou que a pasta faria um estudo sobre o tema e atribuiu o pedido do presidente a medidas adotadas em outros países.

A análise ocorre após o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar no início deste mês ter pedido ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para desobrigar o uso de máscaras entre pessoas já vacinadas ou que já tinham tido infecção pela Covid --na contramão do que recomendam especialistas, que reforçam a necessidade de manter a proteção.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma análise inicial feita pelo Ministério da Saúde aponta três parâmetros que devem ser considerados em um possível protocolo para desobrigar, no futuro, o uso de máscaras no país.

