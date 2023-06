Ana Maria Braga e Mulher Maravilha: fantasias dão o tom da festa na Parada LGBT+

Cercada por duas pessoas fantasiadas de lhama, Jessica Evans, com um papagaio pendurado no ombro, participava da sua 27ª edição como a apresentadora Ana Maria Braga.

À frente do carro de abertura, que começou a seguir rumo à rua da Consolação, o público tietava e tirava fotos com a "Mulher Maravilha". Ashylla, 52, se monta como personagens, sempre heroínas, para valorizar a briga por direitos.

