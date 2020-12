Ana Furtado planta árvore dedicada a Nicette Bruno em jardim da Globo

A apresentadora Ana Furtado plantou uma árvore no jardim dos Estúdios Globo em homenagem à Nicette Bruno, que morreu no último domingo, 20, devido a complicações da covid-19. O plantio foi transmitido no programa É de Casa deste sábado, 26.

O local escolhido para plantar um flamboyant foi ao lado de onde, em 2014, a atriz Christiane Torloni fincou uma muda da mesma espécie dedicada à Paulo Goulart, marido de Nicette. Ana disse que, pouco tempo depois daquele plantio, a mulher do ator foi ver como estava a árvore. Na imagens do momento exibidas no É de Casa, a atriz se emocionou.

"É uma emoção grande, imensa, porque isso significa vida, significa evolução, prosperidade, vai crescer, vai ser florido, tudo que ele sempre foi para mim", disse Nicette à época. A atriz, então, foi convidada para fincar junto à árvore uma placa com o nome de Paulo Goulart e regar o solo.

"Nicette, que falta que você faz, minha querida, que saudade. Então, hoje, nada mais justo do que plantar outro flamboyant em homenagem a essa atriz espetacular, esse ser humano único que é a Nicette Bruno, porque não foi, ela sempre será muito especial no coração de todos nós", afirmou Ana Furtado.

A apresentadora explicou, ainda, que o nome flamboyant tem dois significados: flor do paraíso - "que é onde a gente deseja que eles estejam juntos" - e árvore flamejante. "Essa é nossa intenção, de mantê-los juntos aqui. O amor uniu esse casal por 60 anos e agora, nessa singela homenagem, a gente coloca eles lado a lado num dos lugares que eles mais amavam estar, que é na televisão", completou Ana.

Enquanto regava a árvore, ela disse que transmitia muito amor e luz. "Que essa chama flamejante cresça e possa nos contagiar, possa nos iluminar e trazer essa energia maravilhosa de Nicette Bruno para todos nós." Por fim, ela mandou uma mensagem aos filhos do falecido casal: Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho. "Que privilégio vocês três tiveram de tê-los na vida de vocês e que privilégio eu também tive de desfrutar um pouco deles".