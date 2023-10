Amostra de asteroide de 4,5 bilhões de anos contém água e carbono, anuncia Nasa

O retorno à Terra, ocorrido no último dia 24, não foi sem emoção. A cápsula foi direcionada para o deserto de Utah, nos Estados Unidos, e adentrou a atmosfera terrestre a 44,5 mil km/h, quatro horas depois de se separar da espaçonave principal –que passa agora a fazer parte de uma nova missão, Osiris-Apex, que fará um sobrevoo do asteroide Apófis, em 2029.

"Os segredos guardados nas rochas e na poeira do asteroide serão estudados nas próximas décadas, oferecendo insights sobre como o nosso sistema solar foi formado, como os materiais precursores da vida podem ter surgido na Terra e quais precauções precisam ser tomadas para evitar colisões de asteroides com nosso planeta", diz a Nasa.

"É a maior amostra de asteroide rica em carbono já entregue à Terra e ajudará os cientistas a investigar as origens da vida no nosso planeta", disse o administrador da Nasa, Bill Nelson.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudos iniciais da amostra do asteroide Bennu, de 4,5 bilhões de anos, coletada no espaço e trazida à Terra pela NASA (agência espacial americana) indicam a presença de água e alto teor de carbono, os blocos de construção da vida.

