Amil leva advertência por campanha veiculada no vaivém do plano individual

Segundo o Conar, a relatora do caso decidiu arquivar o processo por considerar que a campanha não tem nenhum defeito ético no conteúdo, mas propôs uma advertência porque a publicidade foi veiculada no momento em que milhares de usuários do plano estavam sendo desligados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amil levou advertência do Conar (Conselho Nacional de Autorregulagem Publicitária) por uma campanha publicitária exibida em abril, na mesma época em que a operadora de saúde tentava transferir a carteira de beneficiários individuais para a APS, do Grupo Amil.

