Amigos 'jogam bola' com caixão de companheiro durante velório em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores do bairro São José, na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), fizeram uma última homenagem a um companheiro que morreu, realizando o velório em um campo de futebol e "jogando bola" com o caixão.

José Milton dos Santos, 60, morreu na sexta-feira (2) ao se envolver em um acidente enquanto podava uma árvore. Ele se desequilibrou e caiu após a escada em que estava ter sido atingida por um galho.

O homem era conhecido por cuidar há 40 anos do Campo do Inconfidência, um campo de futebol de várzea, e foi velado no próprio local. Ele era um amante do futebol.

Para homenageá-lo, os amigos tiveram a ideia de colocar o caixão de José na grama e estenderam camisas de times de futebol sobre ele.

O grupo, então, pegou uma bola de futebol e um dos amigos mais próximos chutou-a em direção ao caixão. A cena, que mostra a empolgação dos participantes quando a bola quica na madeira do esquife, foi gravada em vídeo e compartilhada nas redes.

O homem era chamado por quem o conhecia de "Jesus", por seu cabelo longo e espírito altruísta. Ele era admirado por seus trabalhos no incentivo ao esporte e cuidados com as crianças da região, para as quais realizava eventos e campanhas.

Amigos e familiares agora planejam promover uma última "pelada" no campo, como homenagem final.