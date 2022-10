Amigos de infância, eleitores de Lula e Bolsonaro trocam facadas no Recife

Em entrevista à TV Jornal, a irmã de um dos homens relatou que tudo começou porque um votou no candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outro, no que tenta reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - Uma discussão entre dois amigos de infância por divergências políticas terminou com os dois esfaqueados, no Recife (PE). O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte da cidade. Após a briga, os dois foram encaminhados para o Hospital da Restauração (HR), na área central, em estado grave.

