Americano é preso após assediar mulher dentro de hotel de luxo em SP

Em nota, o Rosewood São Paulo, responsável pelo empreendimento, confirmou a ocorrência de assédio. "O hotel informa que prestou toda assistência as vítimas até a chegada da equipe da Polícia Militar e que está prestando todo auxílio necessário as investigações, que correm em sigilo, incluindo o fornecimento das imagens registradas pelas câmeras internas".

Procurada, a advogada que atuou na defesa de Sanchez no momento do flagrante afirmou não ter sido constituída para prosseguir no caso. A Folha não conseguiu outro contato com o suspeito.

O fato ocorreu na noite de terça-feira (13), no bar Rabo di Galo, nas dependências do Hotel Rosewood, na rua Itapeva, Bela Vista (região central).

