Americanas culpa diretoria anterior por fraude, surto de febre maculosa e outras notícias para começar esta quarta

Zanin conversa com mais de 20 senadores em um só dia por apoio ao STF e evita falar de Moro. Indicado de Lula ao STF visita gabinetes e se reúne com bancada feminina e o PSD.

Ex-GSI de Lula mandou omitir do Congresso informes da Abin sobre 8/1. Defesa de GDias diz não ter documentos e que ex-ministro tem respondido a todas as perguntas nas investigações.

Chefe de gabinete de Zelenski liga para Amorim em gesto de aproximação com Brasília. Ucrânia quer participação do Brasil em cúpula de paz; relação entre países, porém, está desgastada por desencontros.

