Ambulantes relatam frustração com Carnaval esvaziado em SP

No final da manhã, o cantor paraibano Chico César abriu os festejos no Ibirapuera e também fez sua apresentação sob uma garoa que logo virou chuva e acabou azedando o clima de abertura do Carnaval de rua de São Paulo. A apresentação contou com uma participação ligeira do maranhense Zeca Baleiro.

O bloco de funk, que costuma atrair grande público no Rio de Janeiro, desfila na rua Laguna. Visualmente, a impressão é a de que há mais ambulantes do que público acompanhando o desfile.

O público muito aquém do esperado no Bloco da Favorita, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, frustrou ambulantes neste sábado (11).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Está muito decepcionante. Por enquanto, não vendemos praticamente nada", disse André Luís de Oliveira, 50, que veio da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, para conseguir um dinheiro extra vendendo bebidas e refrigerantes no pré-Carnaval paulistano.

