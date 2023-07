Amazônia Legal concentra 32% dos quilombolas no Brasil, diz Censo

Conforme o recenseamento, a maior parte dessa população reside no Nordeste. São 905,4 mil quilombolas na região. O número corresponde a 68,2% da população total que pertence ao grupo no Brasil.

Segundo o Censo 2022, o Brasil tem 1,3 milhão de pessoas quilombolas. O contingente equivale a 0,65% do total de habitantes no país (203,1 milhões).

A Amazônia Legal foi instituída com o objetivo de definir a delimitação geográfica da região com finalidade de promover o desenvolvimento sustentável. Ela é composta por 772 municípios.

"Uma boa parte dessa massa de fugitivos da escravidão chegou a atravessar as fronteiras políticas. Nos arquivos do Mato Grosso, por exemplo, existem vários casos de africanos que chegam a Santa Cruz de la Sierra (atual Bolívia) e até a região andina", explica Bruno Rodrigues, professor de história da Universidade Federal de Mato Grosso.

Para viabilizar as atividades econômicas na região foram levados milhares de africanos desde os primeiros empreendimentos coloniais, por rotas fluviais e terrestres, que atravessavam as bacias dos rios Amazonas, Tietê e Paraguai.

A presença de pessoas negras na região amazônica remete ao processo de expansão fronteiriça no oeste e norte brasileiro, ainda do período colonial.

A Amazônia Legal engloba os estados do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.