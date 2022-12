Ama ou odeia? Motivos para ter uva passa na ceia de natal

Fim de ano chegou e com ele o amor e ódio pelas famosas uvas passas, se você é do time dos haters saiba que essa fruta seca é uma das melhores amigas da saúde em dia.

As passas são ricas em fibras solúveis e insolúveis, eliminando a prisão de ventre, comum nessa época do ano em que se come muitos alimentos gordurosos. As fibras têm a capacidade de diminuir a absorção de colesterol ruim no intestino, o que permite manter os níveis de colesterol e triglicérides mais regulados no sangue, evitando o depósito de gordura nos vasos sanguíneos. O alimento também mantém a sensação de saciedade por mais tempo.

As passas contém um oligoelemente, conhecido como boro, que facilita a absorção de cálcio, magnésio, fósforo e vitamina D, que são essenciais para todo o sistema ósseo, e sistema nervoso. Sendo assim uma aliada na prevenção de osteoporose, artrite e osteoartrite.

O alimento também ajuda a diminuir o risco de doenças do coração, por seu alto teor de antioxidantes como os flavonoides, fenóis e polifenóis, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo, eliminar os radicais livres e prevenir o dano celular.

Rica em ferro, as passas aumentam o transporte de oxigênio para as células do organismo, favorecendo a produção de glóbulos vermelhos, o que previne a anemia por deficiência de ferro.