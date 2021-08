Alunos são suspensos após fazerem saudação nazista em sala de aula em Criciúma

"Não permitimos, não toleramos, está demitido o profissional. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer, esse tipo de atitude, essa 'viadagem' na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entrem em contato com o município", afirmou.

"Tudo já foi devidamente esclarecido e foram tomadas as medidas inclusive educativas. [...] É necessário que a gente use esse tipo de abordagem para dar o melhor encaminhamento", disse o diretor.

"Ele usou isso como exemplo para alertar sobre as responsabilidades de cada um", afirmou o diretor do colégio, Carlos Antonio Ferreira, em vídeo publicado nesta sexta-feira (27) nas redes sociais da instituição.

"Deste modo, as providências cabíveis foram tomadas, com a suspensão de alunos, advertências e a realização de uma reflexão sobre o nazismo e o quanto esse regime foi pavoroso para a história humana".

Em nota, a direção do Colégio da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (Satc) afirmou que apologia ao nazismo é crime e que repudia e não compactua com a atitude dos alunos.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A direção de um colégio particular de Criciúma, no sul de Santa Catarina, anunciou nesta quinta-feira (26) a suspensão de um grupo de estudantes do 9º ano que reproduziu uma saudação nazista em sala de aula. O caso ocorreu há cerca de três meses, mas o vídeo foi compartilhado nas redes sociais nos últimos dias.

