Alunos passam mal ao inalar gás proveniente de batalhão da PM em São Paulo

Segundo a Secretaria da Educação, não foram registrados casos graves decorrentes do incidente e as aulas puderam ser retomadas normalmente nesta quinta-feira.

Com a situação, os alunos foram encaminhados até o estacionamento, local com mais ventilação e segurança.

O comunicado cita que, antes do gás desconhecido tomar as dependências da escola, foram ouvidas explosões similares a de bombas.

Segundo o relato de gestores da escola, por volta das 18h15 funcionários e alunos foram surpreendidos pela entrada do gás no pavimento superior, onde estão localizados o pátio, refeitório e quadras.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos da Escola Estadual Professor Paulo Roberto Faggioni, no bairro Limoeiro, extremo leste de São Paulo, passaram mal no início da noite de quarta (29) após inalarem um tipo de gás proveniente de um batalhão da Polícia Militar vizinho ao estabelecimento de ensino.

