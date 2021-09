Alunos fazem ações contra homenagem na Alesp a militar que ordenou invasão da PUC em SP

"Não há que se negar que Erasmo representa a imagem do cidadão de bem, íntegro, de nobres valores, que alicerçou sua vida na carreira militar com diferenciado empenho", completa.

Os alunos também colaram lambe-lambes pela cidade com críticas à ditadura, ao fascismo e em memória às vítimas do regime militar.

O centro acadêmico fez um abaixo assinado que, no momento, conta com 3.560 assinaturas. Dentre os nomes mais conhecidos que assinaram o documento estão Juca Kfouri e José Dirceu (PT). Ele também divulgou uma carta aberta aos alunos da PUC explicando quem foi Erasmo Dias e apresentando as críticas ao projeto de resolução.

A ação resultou na detenção de 854 pessoas, levadas ao Batalhão Tobias de Aguiar. Delas, 92 foram fichadas no Deops (Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo) e 42 acabaram processadas com base na Lei de Segurança Nacional, acusadas de subversão.

