Alunos da rede municipal terão R$ 60 para gastar na Bienal do Livro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Educação de SP vai levar 25.500 estudantes para a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Cada um ganhará um cartão com R$ 60 de crédito para utilizar no evento, que ocorre entre 2 a 10 de julho, no Expo Center Norte, na capital paulista. Cada unidade escolar poderá levar um grupo de 40 alunos.

A pasta também vai oferecer o voucher para 66 mil educadores da rede. Os profissionais que terão direito são professores, coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores que estão nas escolas e nos órgãos centrais.

O evento irá receber mais 20 autores portugueses que integram uma maciça comitiva lusófona, incluindo o escritor Valter Hugo Mãe, a moçambicana Paulina Chiziane, última vencedora do Camões, o timorense Luís Cardoso, ganhador do Oceanos, e outros como Matilde Campilho, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo Tavares e Ricardo Araújo Pereira, colunista do jornal Folha de S.Paulo.