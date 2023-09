Alunos da Faculdade de Medicina da USP decidem fazer paralisação em apoio a greve

Os três primeiros pontos foram atendidos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Martins disse não pretender pedir desculpas por sua atitude e criticou os articuladores do movimento, dizendo que "usam as mesmas armas da direita bolsonarista". A declaração gerou revolta.

Uma reunião de representantes dos diretórios acadêmicos com a reitoria da universidade está marcada para a tarde desta quinta-feira (28). O reitor, Carlos Gilberto Carlotti Junior, não participará. Ele está em viagem à Europa, com retorno previsto para o dia 3 de outubro.

A Faculdade de Medicina da USP estava rachada até esta noite. Lá, também funcionam os cursos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e física médica. Estes apoiaram os grevistas desde o princípio; os da medicina, não. Assim, disputa foi iniciada naquele prédio, com vitória do boicote a classes.

"Agora, cabe a nós garantirmos que a paralisação ocorra de fato. Vamos nos unir para impedir que as aulas aconteçam, assim assegurando que sejam postas em prática as reivindicações dos alunos", diz o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, representante dos estudantes de medicina.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.