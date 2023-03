Aluno suspeito de causar incêndio no Instituto de Educação em BH é apreendido

A secretaria afirmou que este é também o prazo para a implantação do projeto do AVCB que, conforme a pasta, inclui a instalação de um sistema de alarme para incêndio.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o aluno contou que estava fora de sua sala de aula e, juntamente com um colega, entrou em uma outra sala que estava sendo utilizada como depósito para fumar. Ao terminar jogou a ponta do cigarro sobre plásticos que cobriam carteiras e cadeiras.

Os policiais foram até a casa do garoto, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o apreenderam e levaram para a delegacia, juntamente com a mãe.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um aluno de 16 anos do Instituto de Educação de Minas Gerais foi apreendido depois de acionar a Polícia Militar, por determinação da mãe dele, na tarde desta quarta (22) e dizer que foi o responsável pelo incêndio ocorrido na manhã do mesmo dia na escola. A instituição fica na região centro-sul de Belo Horizonte.

