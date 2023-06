Aluno-soldado mata ex-companheira e advogado dentro de clínica no Paraná

A Polícia Civil disse que o delegado não daria entrevista nesse momento por estar em diligência no local do crime.

Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que lamenta o caso envolvendo o aluno-soldado. "Neste momento, o objetivo da corporação é dar o amparo às famílias envolvidas nesta tragédia, e colaborar de todas as maneiras com as investigações a respeito do fato".

No momento da coleta, houve uma discussão entre Vanessa e Luan, até que o rapaz sacou uma arma e começou a atirar. Os disparos atingiram a mãe da criança e o advogado, que morreram na hora. Em seguida, ele atirou no próprio peito e morreu.

A vítima, Vanessa de Souza Camargo, 24, teria ido ao local na manhã desta terça-feira (20) junto com uma bebê de 40 dias, o advogado Henrique Paquete, 30, e Luan Lucas Cardoso para fazer um exame de DNA, de acordo com informações de testemunhas.

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Um aluno-soldado da Polícia Militar do Paraná, de 28 anos, matou a tiros a sua ex-companheira e um advogado dentro de uma clínica no município de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Após os disparos, o homem tirou a própria vida.

