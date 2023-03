Aluno que planejava atacar escola é apreendido após aviso da Interpol

Os autores do crime tiraram a própria vida no local.

As investigações revelaram que o ataque estava planejado para o dia 20 de abril deste ano. A data marca os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos.

Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão no domicílio de outro adolescente, em Realengo. Ele também teria publicado vídeos com apologia na internet.

O adolescente planejava um atentado contra alunos e professores de uma escola do centro do Rio de Janeiro. O menor foi localizado na própria escola.

