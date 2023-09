Aluno de 7 anos morre após teto de quadra cair sobre ele em escola

Os alunos tentavam voltar para a sala de aula durante uma rajada de vento quando o teto desabou e atingiu as crianças, informou o prefeito Marcelo Iunes (PSDB) em publicação nas redes sociais. O temporal que derrubou o teto da escola teve média de ventos de 40km/h, com pico de 96km/h, segundo medições da Defesa Civil.

