Aluna de medicina vista com cigarro eletrônico em hospital é afastada da universidade

A universidade afirmou em comunicado que houve "a necessidade do afastamento temporário, até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas".

"A direção da maternidade lamenta a postura da estudante de medicina, flagrada com o dispositivo, mesmo que aparentemente apagado, no centro obstétrico", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde, em nota.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina vista com um cigarro eletrônico dentro de um centro obstétrico no Rio de Janeiro foi afastada, na quarta-feira (14), da universidade na qual estudava. No dia anterior, ela já havia sido dispensada do programa de estágio que fazia, em um hospital público.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.