Aluna de medicina é suspeita de desviar R$ 920 mil de fundo de formatura

Segundo consta no boletim de ocorrência, a investigada fez jogos altos anteriormente. E no levantamento de premiação da lotérica consta que a suspeita ganhou cerca de R$ 300 mil.

As duas discutiram e a estudante teria saído da lotérica levando os cinco jogos que foram entregues pela caixa antes de a gerente suspender as apostas.

A gerente conversou com a estudante e disse que só terminaria de fazer todos os jogos depois da confirmação da transferência. Para tentar enganar, ela teria feito o pix no valor bem inferior e parecido: R$ 891,53.

No dia 12 do mesmo mês, ela pretendia fazer um jogo de cerca de R$ 891.530,00. A caixa da lotérica chegou a fazer cinco jogos que totalizaram R$ 193.800,00 com 20 números na Lotofácil - aposta máxima.

