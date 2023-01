Aluna de medicina de 21 anos morre em colisão frontal com caminhão na BA

O condutor do caminhão foi resgatado por terceiros que passavam pelo local do acidente. Ele fez exame de sangue para detectar presença de álcool, mas o resultado foi negativo. "Não foi possível realizar teste de etilômetro, na condutora da caminhonete devido seu estado crítico", explicou a PRF-BA.

À reportagem, a PRF (Polícia Rodoviária Federa) da Bahia explicou que estava chovendo forte no momento do acidente. Mariani foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo de saúde ao Hospital Municipal de Barreiras, mas morreu na unidade de saúde.

Fotos feitas no local do acidente mostram que o veículo ficou destruído.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina do Paraná morreu em um acidente nesta quinta-feira (26) em São Desidério (BA), onde passava férias. Mariani Fernandes Campanholi, 21, dirigia uma caminhonete Toyota Hilux e acabou colidindo de frente com um caminhão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.