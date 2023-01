Aluna de medicina da USP recebeu 9 transferências de conta de formatura, diz polícia

De acordo com a empresa Às Formatura, o presidente da comissão tinha permissão de movimentar o dinheiro. Os alunos da Faculdade de Medicina haviam elaborado um estatuto que previa que movimentações acima de R$ 10 mil precisariam da assinatura do presidente ou vice-presidente junto aos dois tesoureiros, mas o documento não foi formalizado em cartório, nem comunicado à empresa.

Além da investigação por apropriação indébita, Alicia é investigada na Deic de São Bernardo do Campo (ABC paulista) por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro após calote em uma casa lotérica, em julho. De acordo com as investigações, ela teria apostado ao menos R$ 800 mil em jogos de loteria.

A informação é do delegado Guilherme Azevedo, do 16º DP, que conduz a investigação junto à delegada Zuleika Gozalez. Segundo Azevedo, ao menos nove transferências foram feitas pela empresa Às Formatura para três contas pessoais de Alicia, a pedido da estudante, que era presidente da comissão de formatura.

A aluna do curso de medicina da USP Alicia Dudy Müller Veiga, 25, prestou depoimento na tarde desta quinta-feira (19) no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino, em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.