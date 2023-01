Aluna de medicina da USP fez nove saques de conta de formatura, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aluna do curso de medicina da USP Alicia Dudy Müller Veiga, 25, presta depoimento na tarde desta quinta-feira (19) no 16º Distrito Policial, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

Ela é investigada pelo crime de apropriação indébita de R$ 920 mil, desviado do fundo de formatura de sua turma na faculdade por meio de nove saques. A pena pelo crime é de quatro anos de reclusão.

A informação é do delegado Guilherme Azevedo, do 16º DP, que conduz a investigação junto à delegada Zuleika Gonçalves. Às 15h40 desta quinta, o depoimento ainda estava em andamento.

O dinheiro foi transferido para ao menos três contas pessoais de Alicia. O delegado disse que entrou com pedido de quebra de sigilo bancário para verificar todas as contas que ela possui no Brasil.

Além da estudante, outros dois integrantes da comissão de formatura foram ouvidos na quarta-feira (18).

Eles informaram que Alicia, que era presidente da comissão, costumava se apresentar à disposição para resolver todas questões referentes à formatura. "Solícita" e "humilde" foram algumas das características atribuídas a ela.

De acordo com a empresa Às Formatura, o presidente da comissão tinha permissão de movimentar o dinheiro. Os alunos da Faculdade de Medicina haviam elaborado um estatuto que previa que movimentações acima de R$ 10 mil precisariam da assinatura do presidente ou vice-presidente junto aos dois tesoureiros, mas o documento não foi formalizado em cartório, nem comunicado à empresa.

A empresa foi notificada pelo Procon-SP a dar explicações sobre como Alicia conseguiu transferir o dinheiro do fundo e, segundo o órgão, apresentou "informações genéricas". Assim, uma reunião foi marcada para segunda-feira (23) para que a Às Formatura esclareça a situação.

Ainda de acordo com o Procon, caso a empresa não tenha zelado pelo patrimônio dos consumidores -ou seja, não tenha guardado os valores de modo adequado-, poderá responder a processo administrativo.

Além da investigação por apropriação indébita, Alicia é investigada no Deic de São Bernardo do Campo (ABC paulista) por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro após calote em uma casa lotérica, em julho. De acordo com as investigações, ela teria apostado ao menos R$ 800 mil em jogos de loteria.

CRONOLOGIA DOS SAQUES REALIZADOS POR ALICIA (E IDENTIFICADOS)

Nov.2021: R$ 604 mil

Jun.2022: R$ 144 mil

Jun.2022: R$ 3.000

Ago.2022: R$ 60 mil

Set.2022: R$ 24 mil

Out.2022: R$ 24 mil

Nov.2022: R$ 2.800

Nov.2022: R$ 27 mil

Dez.2022: R$ 20 mil