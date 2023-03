Aluna da USP que desviou R$ 1 milhão da formatura volta a frequentar faculdade

A investigação apontou que Alicia utilizou parte do dinheiro para cobrir despesas pessoais. Ela recebeu nove transferências do fundo de formatura para contas próprias de novembro de 2021 até dezembro de 2022.

Os desvios no fundo de formatura da turma de medicina se tornaram conhecidos em janeiro, quando a própria estudante escreveu em um grupo de WhatsApp que havia investido parte do dinheiro guardado para a festa em uma corretora, que lhe teria dado um golpe -versão que não se sustentou.

Há cerca de duas semanas, quando o advogado anunciou que ela deveria retornar à faculdade, a notícia gerou revolta entre os alunos que chegaram a solicitar uma reunião com a diretora do curso.

Ainda segundo Stocco, Alicia deve retornar às aulas também, mas decidiu voltar à universidade de forma gradual. Ele disse que a aluna está se sentindo segura no ambiente acadêmico e não houve nenhum incidente com os demais estudantes.

De acordo com seu advogado Sérgio Stocco, ela voltou para a universidade na última segunda (27). Segundo ele, a decisão de retornar apenas para o estágio foi da própria Alicia, em conjunto com sua coordenadora e a direção da Faculdade de Medicina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aluna da USP Alicia Dudy Muller Veiga, 25, que confessou ter desviado quase R$ 1 milhão do fundo da formatura dos colegas, retornou a frequentar a Faculdade de Medicina. Ela ainda não voltou às aulas e está apenas frequentando o estágio com as turmas de pós-graduação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.