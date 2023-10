Aluna da USP começa a ser julgada por desvio de quase R$ 1 milhão em formatura

Atualmente, a pena para estelionato é de um a cinco anos de prisão, além de multa. Em agosto, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei para aumentar a pena para a faixa de dois a seis anos. O texto também sugere um aumento do tempo para quatro a oito anos de reclusão caso haja uso de redes sociais e contatos telefônicos para o crime.

A investigação apontou que Alicia utilizou parte do dinheiro para cobrir despesas pessoais. Ela recebeu nove transferências do fundo de formatura para contas próprias de novembro de 2021 até dezembro de 2022.

Os desvios no fundo de formatura da turma de medicina se tornaram conhecidos em janeiro, quando a própria estudante escreveu em um grupo de WhatsApp que havia investido parte do dinheiro guardado para a festa em uma corretora, que lhe teria dado um golpe —versão que não se sustentou.

